Juve, grana Ramsey: ha contratto faraonico e chiede 4 mln per l'addio

Ramsey non vuole perdere l'occasione di disputare il Mondiale col suo Galles, ma vuole lasciare la Vecchia Signora alle proprie condizioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aaron Ramsey continua a essere un problema per la Juventus. I bianconeri stanno trattando la risoluzione col giocatore rientrato dal prestito ai Rangers, ma l'accordo è lontano. I bianconeri propongono 2 milioni per risolvere in anticipo di una stagione il contratto da 7 milioni di euro che lo lega per un'altra stagione alla Juve, ma la richiesta del giocatore è di 4, esattamente il doppio.

Ramsey non vuole perdere l'occasione di disputare il Mondiale col suo Galles, ma vuole lasciare la Vecchia Signora alle proprie condizioni per poi scegliere un club che gli possa dare la giusta visibilità anche in campo internazionale. Per questo è congelata la pista che porta al Karagumruk di Pirlo. A riportarlo è Tuttosport.