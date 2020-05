Juve, Higuain in Italia venerdì: tornerà in gruppo con 10 giorni di ritardo rispetto agli altri

Gonzalo Higuain è pronto a tornare in Italia dopo aver trascorso le ultime settimane in Argentina, vicino alla madre che non sta bene e alla figlia di due anni che nell'ultimo periodo aveva visto pochissimo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Pipita dovrebbe rientrare nella giornata di venerdì e tornerà ad allenarsi con i compagni con una decina di giorni di ritardo rispetto alla ripartenza delle sedute di gruppo.