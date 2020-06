Juve, Higuain preoccupa Sarri: fastidio muscolare, ha dovuto interrompere l'allenamento

Possibile tegola in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport Gonzalo Higuain ha infatti accusato un piccolo fastidio muscolare. Ancora è presto per capire se l'argentino dovrà fermarsi ed effettuare eventuali esami, ma la cosa certa è che ha interrotto l'allenamento di oggi per il fastidio. Seguiranno aggiornamenti.