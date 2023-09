Juve, i giorni difficili di Pogba: oggi sarà in tribunale a Parigi e poi le controanalisi

Questa mattina Paul Pogba sarà a Parigi in qualità di testimone nella prima udienza del processo che vede sul banco degli imputati anche suo fratello

Questa mattina Paul Pogba sarà a Parigi in qualità di testimone nella prima udienza del processo che vede sul banco degli imputati anche suo fratello maggiore, Mathias, accusato insieme con altri amici di infanzia di tentata estorsione ai danni del centrocampista e di associazione a delinquere. È l’ennesima vicenda extracalcistica - sottolinea Tuttosport - che vede coinvolto il numero 10 della Juventus oltre al già tormentato caso doping.

Toccata e fuga

La toccata e fuga nel tribunale parigino non sarà un diversivo per non pensare all’integratore che Pogba avrebbe assunto a Miami su indicazione medica

da specialisti legati alla famiglia e che sarebbe alla base della sua positività. Anzi, aumenterà l’angoscia che il Polpo sta vivendo in questi giorni dopo che lunedì è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.