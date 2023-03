Juve, i pm indagano sullo scambio sospetto Pellegrini-Spinazzola: ora rischia anche la Roma

Il caso plusvalenze si allarga e approda nella capitale. Nel mirino degli investigatori c'è la Roma, per il passaggio nel 2019 di Leonardo Spinazzola

Il caso plusvalenze si allarga e approda nella capitale. Nel mirino degli investigatori c'è la Roma, per il passaggio nel 2019 di Leonardo Spinazzola in giallorosso (29 milioni di euro) e il successivo passaggio di Luca Pellegrini alla Juventus (22 milioni di euro). I pm hanno aperto un fascicolo su questo scambio, considerato sospetto per le cifre e le modalità. Il pubblico ministero Maria Sabina Calabretta ha ricevuto nei giorni scorsi i documenti dei colleghi di Torino, un fascicolo in cui sono inserite anche diverse intercettazioni in merito allo scambio e che avevano fin da subito insospettito la guardia di Finanza.