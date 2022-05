Juve, il 34enne Di Maria esagera: chiede un solo anno a 9 mln a stagione

Il nome di Angel Di Maria è il primo della lista in casa Juventus per le corsie esterne dell'attacco in vista della prossima stagione

Il nome di Angel Di Maria è il primo della lista in casa Juventus per le corsie esterne dell'attacco in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è sempre più ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione, anche se dovrà essere ancora trovata la giusta formula per l'arrivo dell'argentino a Torino, che lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero. Secondo la rosea Di Maria vorrebbe un contratto di un solo anno a 9 milioni di euro, ma i bianconeri vorrebbero farlo firmare per due stagioni, anche per sfruttare il Decreto Crescita, con un ingaggio da 7,5 milioni di euro l'anno più bonus.