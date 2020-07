Juve, il ds Paratici blinda Sarri: "Sarà sicuramente con noi anche il prossimo anno"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky prima del fischio d'inizio della sfida contro la Lazio. E il tema, dopo le indiscrezioni circa una riunione interna sul ruolo di Maurizio Sarri, è proprio il futuro del tecnico: "Che non sia certo lo dite voi. Io sono qui da dieci anni, per nove siamo sempre stati primi in classifica. Ho vissuto cinque anni con Allegri in cui abbiamo vinto nove titoli su dieci in Italia e ogni volta che c'è stato un pareggio, o addirittura dopo qualche vittoria, c'è stato un problema o qualche voce su una riunione interna. Ci siamo abituati".

Ma sarà lui l'allenatore della Juventus nella prossima stagione?

"Senz'altro".