Juve, il punto dall'allenamento: Kean migliora, ma il rientro col Napoli è difficile

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminato da poco l'allenamento odierno della Juventus, che dopo la vittoria in extremis contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato è al lavoro in vista della delicatissima trasferta contro il Napoli in programma domenica sera allo stadio Maradona alle 20.45.

Per quanto riguarda i singoli, le buone notizie riguardano in particolare Moise Kean, il quale ha svolto buona parte dell'allenamento con il resto della squadra. Difficile che l'attaccante torni disponibile già per la gara contro il Napoli, più probabile la sua presenza per il match contro l'Atalanta prevista il 10 marzo.

Per il resto, da segnalare lavoro a parte per i soliti Danilo, Perin, De Sciglio, oltre a McKennie e Rabiot che - ricordiamo - sono usciti anzitempo durante l'ultima sfida di campionato contro il Frosinone. Domani mattina previsto un allenamento a porte aperte.