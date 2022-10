Juve in ansia per Bremer: il difensore rischia 2-3 settimane di stop

Ci saranno molto probabilmente domani gli esami al JMedical per far chiarezza sull'infortunio rimediato dal centrale brasiliano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci saranno molto probabilmente domani gli esami al JMedical per far chiarezza sull'infortunio rimediato al flessore della coscia sinistra da Bremer nei primi minuti del secondo tempo di Torino-Juventus. Il sospetto dopo una prima diagnosi è quello di uno stiramento, oppure di un'elongazione. Bremer, scrive Tuttosport, rischia uno stop di 2-3 settimane, il brasiliano è il terzo giocatore della Juventus in questa stagione ad accusare questo infortunio dopo Bonucci e Di Maria.