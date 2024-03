"Juve in B fosse rimasto Sarri". Ecco le parole di Moggi che hanno fatto infuriare il tecnico

Maurizio Sarri quest'oggi ha deciso di rilasciare una intervista ai canali ufficiali della Lazio per replicare a Luciano Moggi

Maurizio Sarri quest'oggi ha deciso di rilasciare una intervista ai canali ufficiali della Lazio per replicare a Luciano Moggi: "Per quanto riguarda le dichiarazioni di Moggi, vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l'ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione e la verità è che in una storia ultracentenaria come quella della Juve l'unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B... Ho anche la sensazione di cosa ci sia dietro alle sue dichiarazioni, però i fatti sono questi".

Ma a cosa si riferisce Sarri? La replica è alle dichiarazioni rilasciate da Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, nel corso di un intervista a 'Radio Bianconera' nel corso della trasmissione di 'Cose di Calcio'. In quella occasione, Moggi si era espresso così sull'operato di Sarri alla Juventus: "La Juventus è seconda in classifica con Allegri: cosa andiamo cercando? Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri, preso a detta di tutti per migliorare il gioco, questo allenatore è stato inserito in un contesto che non lo rispettava. Nell'unico anno in cui è rimasto alla Juventus non ha solo peggiorato la collettività della squadra, ma, a momenti, rischiava di perdere lo scudetto che ha vinto. Se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B".