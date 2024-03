Juve in calo? Allegri: "Non sono preoccupato, ma dispiaciuto per i punti persi come a Napoli”

Parla così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa facendo il punto - tra le altre cose - sulle condizioni della squadra

"Come stanno gli infortunati? McKennie è recuperato e ha lavorato col gruppo. Gli altri sono a disposizione tranne Alcaraz che ha avuto questo problema recente e Rabiot che tornerà settimana prossima. Siamo comunque pronti per fare una bella partita contro l'Atalanta che non battiamo in casa da tanto". Parla così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa facendo il punto - tra le altre cose - sulle condizioni della squadra ed in particolar modo del centrocampo: "McKennie titolare? Se starà bene, sarà titolare".

Qual è il morale della squadra dopo il recente periodo?

"In questo momento della stagione i punti sono molto pesanti. Abbiamo fatto una buona partita a Napoli ma non abbiamo preso punti. Con l'Atalanta dovremo cercare di fare una bella partita, ma soprattutto di fare risultati".

È preoccupato dal recente crollo?

"No, siamo dispiaciuti per i punti persi in questo periodo. L'obiettivo stagionale era di arrivare a marzo nelle migliori condizioni per centrare i primi quattro posti, poi siamo in semifinale di Coppa Italia. Per ora siamo in linea con quanto dovevamo fare, ora cerchiamo di chiudere al meglio".