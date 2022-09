Juve in crisi, crepe nello spogliatoio: Di Maria vs Allegri e può scoppiare il caso Bonucci

Dopo il deludente avvio di stagione, scrive La Stampa, anche nello spogliatoio della Juventus si iniziano ad intravedere alcune crepe.

Dopo il deludente avvio di stagione, scrive La Stampa, anche nello spogliatoio della Juventus si iniziano ad intravedere alcune crepe. I malumori non mancano, per qualcuno il rapporto fra Di Maria e Allegri sarebbe addirittura già sfilacciato, ma ora rischia di esplodere pure il caso Leonarco Bonucci: il capitano contro il Monza è stato lasciato in panchina per scelta tecnica e per tutta la partita, nonostante si sia scaldato per tutto il secondo tempo. Una circostanza che ha fatto riflettere e che secondo il quotidiano potrebbe essere un ulteriore campanello d'allarme riguardante il clima all'interno dello spogliatoio bianconero.