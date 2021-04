Juve in crisi! I bianconeri rischiano di perdere col Torino, ma finisce 2-2: Ronaldo evita il ko

La Juventus è quarta a pari punti col Napoli, la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle. Oggi, dopo 29 turni, il rischio che la squadra campione d'Italia non riesca nemmeno a qualificarsi alla prossima Champions League c'è ed è concreto. Ha anche una gara in meno, è vero, ma stasera dopo il ko contro il Benevento è arrivato un pareggio contro una squadra in lotta per non retrocedere.

I MARCATORI - Sorride il Torino, che ha sfiorato la vittoria ma può comunque ritenersi soddisfatto per come ha giocato e condotto la partita. Prima Chiesa, poi la doppietta di Sanabria per il sorpasso granata, infine Ronaldo di testa per ottenere almeno un punto. Ma i bianconeri sono in crisi.