Juve in difficoltà economiche: chiesto alla squadra di posticipare mensilità

Anche la Juventus si muove per contenere i costi del lavoro. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la società bianconera avrebbe formulato alla squadra una richiesta analoga a quella di un anno fa, che porterebbe a posticipare il pagamento di alcune mensilità e alleggerirebbe in questo modo il bilancio di circa 80 milioni. Sull’argomento ha risposto sinteticamente in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo: "Per adesso è tutto regolare, mai sentito niente in merito a questo. I pagamenti sono sempre stati regolari".