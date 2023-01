Juve, inchiesta Prisma: attesa per la data della prima udienza

Quella di oggi contro la Cremonese sarà la prima partita della Juventus dell'era post Agnelli, che dopo dodici anni e mezzo si è dimesso

Quella di oggi contro la Cremonese sarà la prima partita della Juventus dell'era post Agnelli, che dopo dodici anni e mezzo si è dimesso da presidente della Juventus, insieme con tutto il consiglio di amministrazione, lo scorso 28 novembre a seguito dei riverberi dell’inchiesta Prisma condotta dai pm torinesi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport a tal proposito la società bianconera è in attesa di conoscere la data della prima udienza dal Gup, in cui va ricordato che la società avanzerà istanza sulla competenza territoriale per ottenere lo spostamento dell’eventuale processo da Torino a Milano oppure a Roma.