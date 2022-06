Juve, infortunio per De Ligt: esce all'84' di Galles-Olanda

Problema fisico per Matthijs de Ligt durante la sfida odierna fra Galles e Olanda in Nations League, vinta 2-1 dai Orange.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Problema fisico per Matthijs de Ligt durante la sfida odierna fra Galles e Olanda in Nations League, vinta 2-1 dai Orange. Il difensore della Juventus si è accasciato per un problema alla gamba destra e ha dovuto abbandonare il campo all'84' della sfida, venendo sostituito da Martins Indi. Da valutare, nelle prossime ore, il tipo di problema e l'entità dell'eventuale infortunio.