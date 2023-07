Juve, ingaggio monstre per Lukaku: per Allegri è l'ideale per l'attacco

Romelu Lukaku attende e spera di andare alla Juventus.

Il belga, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante belga si è già accordato con i bianconeri per un contratto di tre anni più uno a quasi 9 milioni di euro netti a stagione.

Big Rom sarebbe l'ideale per il gioco di Allegri, così come lo è stato per quello di Conte e per come lo sarebbe ancora per quello di Inzaghi, che invece ha perso anche Dzeko e si trova costretto a tornare sul mercato. In casa Juventus invece si teme ancora che l'Inter possa tornare a riaffacciarsi per Lukaku, cosa però improbabile.