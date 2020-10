Juve inguardabile: pareggia 1-1 a Crotone e Chiesa si fa espellere

La Juventus di Pirlo non va oltre l'1-1 contro il Crotone, prova assolutamente deludente della squadra di Torino. Vantaggio dei padroni di casa con Simy su rigore, pari di Morata su assist di Chiesa. Nella ripresa rosso diretto all'ex attaccante della Fiorentina per un brutto fallo e infine gol di Morata annullato per fuorigioco.