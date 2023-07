Juve, inizia la stagione e Bonucci (fuori rosa) scrive: "Anche oggi è un bellissimo giorno"

Nel giorno che dà il via alla sua stagione conclusiva nel mondo del calcio, da atleta almeno, l'ormai ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci esprime le proprie sensazioni

Nel giorno che dà il via alla sua stagione conclusiva nel mondo del calcio, da atleta almeno, l'ormai ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci esprime le proprie sensazioni sui canali social: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno". A pochi giorni dall'esclusione dal gruppo bianconero per la prossima stagione, con conseguente inserimento nella rosa degli esclusi, il centrale di Viterbo non ha perso il proprio buonumore e la soddisfazione per una nuova stagione che inizia.

Come è avvenuta l'esclusione di Leonardo Bonucci dalla rosa bianconera

La scelta di metterlo fuori rosa è stata di Allegri e poi sposata dalla società: la comunicazione ufficiale è arrivata giovedì, in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio. Nella sua residenza estiva, in Toscana, dove da un paio di settimane ha ripreso ad allenarsi, si sono presentati Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna: così il capitano è stato messo fuori dal progetto. Scioccato per la notizia, il difensore ha preso atto della decisione e oggi si è regolarmente presentato in ritiro, come da programmi.