Juve ko 2 volte in 3 anni in finale Champions, ma Allegri non ci sta: "Anche la finale è un traguardo"

Ai microfoni di France Press, Massimiliano Allegri ha parlato della 'maledizione Champions'. "Al Milan e alla Juventus l'obiettivo principale è passare i gironi e giocarsi la Champions. Non c'è una maledizione. Raggiungere le finali è raggiungere un grande evento. Giochi il Superbowl, è il grande evento, poi vinci o perdi. Giochi con le più forti. Per due anni abbiamo affrontato Real e Barcellona, erano le più forti. La prima potevamo vincerla con più possibilità, la seconda era più difficile ma non c'è nessuna maledizione Champions".