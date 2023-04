Juve ko anche col Sassuolo: Allegri perde il 'secondo posto sul campo'

La Juventus perde 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus perde 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le prime vere parate arrivano al quarto d'ora: Perin smanaccia in angolo su Maxime Lopez, poi il portiere bianconero compie un miracolo sull'incornata ravvicinata di Defrel. Allegri intuisce il pericolo e manda in campo Di Maria e Cuadrado, il match si ravviva improvvisamente e anche la Juve manda a referto il primo tiro, con Danilo. Sono i padroni di casa, però, ad alzare i giri del motore e a sfiorare di nuovo il vantaggio: una carambola su Gatti produce un clamoroso auto-palo, ma è solo il preludio della meritata rete del vantaggio, firmata proprio da Defrel. L'errore di Fagioli, che svirgola malamente la sfera, è evidente, e Allegri lo "punisce" subito; il centrocampista, sostituito da Miretti (entra anche Chiesa), è inconsolabile in panchina, mentre i compagni in campo cercano subito di reagire e sfiorano l'1-1 con il solito Rabiot.