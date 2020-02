Juve ko, Gazzetta attacca Sarri: "Con Allegri sarebbe stato diverso..."

Non è ancora la Juventusi di Maurizio Sarri, non è più la Juventus di Massimiliano Allegri. E' una via di mezzo e il k.o. col Verona l'ha certificato. La Gazzetta dello Sport, dopo la debacle bianconera, critica così il tecnico bianconero: "La sensazione è che la squadra di un anno fa avrebbe affrontato il secondo tempo con un altro atteggiamento. Pur non giocando bene, alla fine avrebbe portato a casa il risultato. Quella attuale pare faccia fatica ad affrontare le difficoltà. Si siede, non colpisce e non reagisce quando viene raggiunta. Logico che le colpe principali vadano attribuite all’allenatore. Sarri ha più volte parlato di motivazioni, ma questo stesso gruppo poteva avere la pancia piena anche la scorsa stagione o due, visto che vince lo scudetto da otto anni di fila. La qualità, di cui Madama abbonda, non riesce a compensare la fragilità di una squadra in fieri, che non è ancora la Juventus di Sarri per il bel gioco e non è più quella di Allegri per il cinismo".