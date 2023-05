Juve ko, ma i quotidiani difendono Allegri: "E' stato tradito da Chiesa e gli altri"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna bocciatura per Massimiliano Allegri, nonostante l'eliminazione dall'Europa League. Scrive 'Tuttomercatoweb.com': "Scelte coraggiose, fiducia nei giovani ma viene "tradito" dai giocatori più esperti. Sogna a lungo l'impresa, soffre ma non si piega. La sua Juve viene punita da errori individuali e dalle giocate dei singoli. Nei 90' tanti rimpianti nonostante la supremazia territoriale (preventivata) dei padroni di casa, mentre i tempi supplementari non sono all'altezza, soprattutto il secondo. Chiuderà di nuovo a "zero titoli": nonostante la stagione complicata, non è facile da digerire. A livello di gioco si può fare molto di più".

Le pagelle di Massimiliano Allegri

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 5.5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5.5

TuttoJuve.com - 6