Juve, Kulusevski: "Sarri ha fatto un lavoro fantastico al Napoli. Ho studiato il suo gioco"

Prime parole da nuovo giocatore della Juventus per Dejan Kulusevski, centrocampista svedese classe 2000, che ha appena firmato per i bianconeri: "Sarri ha fatto un lavoro fantastico al Napoli e al Chelsea - ha detto - ho studiato il suo gioco, mi piace molto: la palla viaggia veloce, sempre a due tocchi, tutti si aiutano. Mi farà migliorare veramente tanto. Da luglio prometto ai tifosi della Juve che lavorerà per farli contenti" ha concluso.