Juve, l'anno orribile di Agnelli: flop Superlega, caso plusvalenze e inchiesta Prisma

Un anno nero per Agnelli e la Juventus, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Un anno fa veniva annunciata la Superlega, poi cancellata in fretta da rinunce in serie e proteste dei tifosi. Le indagini di Perugia sul caso Suarez sono sostanzialmente chiuse, a dicembre è stata disposta l'archiviazione, mentre a Torino è in corso l'inchiesta Prisma, in cui i vertici Juve sono indagati per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate.

Senza dimenticare il rosso record da 210 milioni per il bilancio Juve 2020-21 e i 119 milioni persi con la semestrale da poco approvata, oltre al caso plusvalenze. In campo poi due stagioni complesse con Pirlo e Allegri in panchina.