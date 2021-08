Juve, l'insofferenza di CR7: Mendes continua a proporlo al City

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola parla di Cristiano Ronaldo e dei contatti in corso con il Manchester City. Questo perché Jorge Mendes - si legge - continua a proporre il campione portoghese al club campione d'Inghilterra, anche dopo l'iniziale 'No, grazie' della proprietà.

Eppure, il potente procuratore non ha alzato bandiera bianca, anche se mancano 10 giorni alla fine del campionato.

E questo perché in casa City la trattativa per l'acquisto di Harry Kane dal Tottenham non s'è sbloccata. E se non si sbloccherà - si legge - il club inglese potrebbe clamorosamente virare su Cristiano Ronaldo. O almeno questa è la speranza di Mendes.