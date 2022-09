Juve, la crisi è anche finanziaria: perdite in bilancio superiori a 250mln

Il quotidiano Tuttosport fa il punto in vista del Cda della Juventus previsto per domani, occasione in cui verrà approvato il bilancio

Il quotidiano Tuttosport fa il punto in vista del Cda della Juventus previsto per domani, occasione in cui verrà approvato il bilancio 2021-2022. Quello sottoposto all'attenzione degli azionisti sarà il quinto bilancio consecutivo in rosso, le perdite stimate si aggireranno sui 250 milioni di euro.

La strada per il futuro

L'obiettivo del club bianconero, scrive il quotidiano, sarà quello di ridurre le perdite di almeno il 50% entro la fine del 2022-2023 e di abbattere ancora di più il rosso nell'anno successivo. Nell'assemblea sarà poi toccata anche la parte dei risultati sportivi, con la panchina di Massimiliano Allegri che comunque ad oggi non sembra essere in bilico.