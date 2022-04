Juve, la madre di Rabiot interrogata in Procura: colloquio durato due ore e mezzo

La madre-agente di Adrien Rabiot, la signora Veronique, è stata ascoltata oggi dalla Procura di Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La madre-agente di Adrien Rabiot, la signora Veronique, è stata ascoltata oggi dalla Procura di Torino in merito all'indagine sul caso di falso in bilancio della Juventus per l'inchiesta Prisma: la signora Rabiot ha lasciato da poco la Procura, informa il Corriere della Sera, dopo due ore e mezzo di colloquio. Lo scrive Tuttomercatoweb.