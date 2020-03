Juve, lady Rugani dopo la positività del difensore: "Che spavento! Daniele ora è in isolamento alla Continassa"

Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dopo la positività del suo compagno al COVID-19: “Quando Daniele mi ha telefonato per dirmi che era positivo al coronavirus, non me l’aspettavo. Ero sola in casa, mi sono spaventata tantissimo, è stato lui a dover rassicurare me - ha detto la giornalista e conduttrice tv -. Come sta Daniele? Bene e senza sintomi".

Sulla quarantena: “Io sono qui a casa nostra a Torino, da sola, e Daniele alla Continassa, nel ritiro della Juve. Dal momento in cui ha visto la febbre, ha deciso, con grande senso di responsabilità, di restare in isolamento per tutelare me, la squadra e le persone con le quali sarebbe potuto venire in contatto. Anche altri suoi colleghi, senza sintomi e che non hanno fatto il tampone, hanno scelto di stare alla Continassa, per evitare i contatti con le famiglie.