Juve-Lazio, le formazioni ufficiali. Sarri sorprende: fuori due titolari! Djavan dal 1' per Inzaghi

Maurizio Sarri regala due grosse sorprese. Fuori Pjanic e Dybala, dentro Ramsey e Higuain. Il gallese parte titolare con Bentancur in cabina di regia e Rabiot di nuovo dal primo minuto. In attacco non c'è la Joya: al suo posto ecco il Pipita con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Cuadrado torna terzino destro, con Alex Sandro sull'out mancino. Si rivede nell'undici di partenza Bonucci, in difesa con De Ligt.

Simone Inzaghi, alle prese con tante assenze, sceglie Djavan Anderson (alla prima da titolare) per l'out di sinistra. Coppia d'attacco Caicedo-Immobile per i biancocelesti, in cabina di regia c'è Cataldi con Milinkovic-Savic e Parolo. Bastos in difesa al posto di Radu con Luiz Felipe e Acerbi.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.