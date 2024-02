Juve, le ultime da Torino in vista del Napoli: sorpresa Kean, cinque gli assenti

Allenamento in corso alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri, con la seduta aperta al pubblico, su invito, e ai media.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento in corso alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri, con la seduta aperta al pubblico, su invito, e ai media. Presenti circa 400 tifosi bianconeri, che possono rivedere dal vivo anche Moise Kean: l'attaccante si sta infatti allenando in gruppo ed è pronto a tornare a disposizione dell'allenatore dopo più di due mesi, visto che l'ultima apparizione ufficiale in Serie A è datata 8 dicembre, nella sfida contro il Napoli. Assenti Danilo, Perin, De Sciglio, McKennie e Rabiot.

L'allenamento.

La squadra ha iniziato la seduta con un leggero riscaldamento con lo staff tecnico che ha poi diviso i calciatori in squadre per delle mini partitelle. Al gruppo sono aggregati i ragazzi della Next Gen Muharemovic, Perotti, Turicchia, Palumbo e Daffara.

La dirigenza assiste ala seduta.

A bordo campo sono presenti Giuntoli, Manna, Cherubini e Pessotto. Prima dell'inizio dell'allenamento sul terreno di gioco è scesa la Juventus Accademy del Belgio.