Juve lenta e senza idee, un’ottima Sampdoria impone il pari: finisce 0-0 a Marassi

Sampdoria-Juventus 0-0 è un racconto già visto: la Juventus, senza giocatori capaci d'accenderla in un momento, non arriva dalle parti del portiere avversario. I cross di Kostic ci sono ma non bastano, Cuadrado al quindicesimo si mangia un gol per egoismo e per troppa confidenza ma i suoi uno contro uno non sortiscono troppi effetti. Anche perché l'azione è lenta, prevedibile, macchinosa: la Sampdoria gioca col falso nueve, Caputo, ma i piedi di Sabiri inventano calcio che è un piacere. I blucerchiati lasciano la manovra ai due centrali, Bremer e Rugani, che non azzardano mai. Così nei primi 45' chi sfiora il gol sono i padroni di casa: imbucata di Sabiri, buca di Bremer, Perin è super su Leris a mandar la palla sulla traversa.

Nella ripresa la Juve continua a non trovare il pallino del gioco perché Vlahovic è solo in area e Colley fa buona guardia tanto da scontrarsi due volte e vincere gli impatti fisici col serbo. Allegri toglie McKennie e mette dentro Miretti, la mediana della Juve cambia passo mentre per la Samp è girandola di cambi. I blucerchiati però vanno in difficoltà fisica, la Juventus cresce. Al 77' Allegri teoricamente mette dentro Kean al posto di Cuadrado, sperano i più, per riempire l'area: invece va da esterno destro, così Kostic continua a crossare nel deserto. Dentro pure Rovella per Locatelli ma lo spartito resta lo stesso e gli acuti nel finale, Quagliarella prima e Kostic poi, sono squilli nel deserto.