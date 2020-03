Juve-Lione a porte chiuse: difficile ipotesi di giocare al Sud o all'estero

Come tutte le altre gare che si disputeranno in Italia da qui al 3 aprile, anche Juventus-Lione andrà in scena senza pubblico. Definitivamente tramontata l'ipotesi di giocarla in uno stadio del sud, secondo Tuttosport sarebbe remota l'idea di vedere bianconeri e transalpini in campo in uno stadio estero: se ne parlerà, ma la UEFA, nel quadro europeo, non sembra particolarmente favorevole.