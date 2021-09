Juve, McKennie escluso da match degli Usa: ha violato protocollo Covid

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie non ha preso parte alla sfida di qualificazione al prossimo Mondiale fra Stati Uniti e Canada (gara terminata 1-1) per aver violato il protocollo per il Covid-19. Il giocatore, con una storia sul suo profilo Instagram, si è scusato: "Purtroppo sono stato escluso dalla sfida per aver violato i protocolli per il Covid. Spero di poter tornare presto con la squadra"