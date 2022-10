Juve, Milik ci crede: "Partiti male in campionato, ma c'è tempo per ribaltare la situazione"

Durante la sua intervista a L'Equipe, l'attaccante della Juventus Arek Milik ha parlato anche del complicato avvio di stagione dei bianconeri in campionato

Durante la sua intervista a L'Equipe, l'attaccante della Juventus Arek Milik ha parlato anche del complicato avvio di stagione dei bianconeri in campionato, guardando comunque con fiducia al prossimo futuro. Questo un estratto delle sue parole riportato da Sky: "Con la Juventus non abbiamo iniziato bene il campionato, qua le aspettative sono sempre molto alte e quando scendi in campo devi vincere sempre. Chiunque nel club lavora sempre per la vittoria. Ma credo che ci siano ancora abbastanza partite per poter ribaltare la situazione e spero che saremo in grado di recuperare i punti persi all'inizio".