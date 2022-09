Juve, Milik: “Sempre sognato un club così. In passato il Napoli rifiutò anche un’offerta della Roma”

L’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata polacca Meczyki

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

L’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata polacca Meczyki: “Sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor - ha esordito -. Mi sono sempre approcciato con calma alle questioni di mercato. Io sono concentrato solo sul campo, al resto pensano i miei agenti. A loro ho detto di disturbarmi solo se c’era un’offerta concreta, dopo Marsiglia-Nantes mi hanno chiamato dicendomi che c’era la Juve. I giorni successivi sono volato a Torino per parlare con il club. Il mio agente mi ha chiamato solo quando l’interesse era diventato serio. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande squadra e al mondo non ce ne sono tantissime. Mi ha fatto piacere questa occasione, non avevo nulla da perdere”.

Nelle ultime ore di mercato la Juventus era indecisa tra il polacco e Memphis Depay: “Sapevo che c’era un interesse per lui, ma nient’altro. Non mi sono chiesto perché non sia arrivato Depay, non avevo abbastanza informazioni e non era un mio problema”.

Milik fu vicino alla Juventus anche nelle scorse stagioni: “Mancava l’accordo tra i club, il Napoli rifiutò anche un’offerta della Roma che offriva più soldi. È stata una loro decisione e io l’ho rispettata. Sono contento però che alla fine io abbia avuto la possibilità di andare alla Juve, è un grande onore”.