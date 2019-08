Juve, Nedved su Sarri: "Non sta affrontando una cosa semplice, vorrebbe esserci ma ha bisogno di tempo"

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Parma: "Sarri non sta affrontando una cosa semplice. Lui vorrebbe stare in campo e in ufficio tutti i giorni, ma ha bisogno di tempo. Adesso sta meglio comunque. Tutto questo crea ovvie difficoltà, ma siamo già stati senza allenatore quando c'era Conte squalificato nel 2012-2013. Sarebbe meglio avere l'allenatore in panchina ma sappiamo a cosa andiamo incontro".