Juve, niente operazione per Pogba: terapia conservativa, i tempi di recupero

Paul Pogba non sarà costretto ad operarsi.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba non sarà costretto ad operarsi. Dopo il consulto avuto nella giornata di oggi a Lione è stata infatti scelta la terapia conservativa e i tempi di recupero per il francese sono stimati in circa 5 settimane. Le prime tre le passerà tra fisioterapia, palestra e piscina, successivamente il centrocampista tornerà a lavorare sul campo, per poi tornare a disposizione di Massimiliano Allegri intorno alla metà di settembre. A riportarlo è Tuttomercatoweb.