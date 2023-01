Juve, non è finita: Procura FIGC pronta a chiedere nuove penalizzazioni per manovra stipendi

I 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze potrebbero non essere gli unici

I 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze potrebbero non essere gli unici: la Procura della FIGC, come riportato dal "Corriere dello Sport", guarda anche alla "manovra stipendi" operata dal club bianconero nel periodo più intenso della pandemia da Covid, giudicandola ancora più grave. Chinè sarebbe infatti pronto a chiedere ulteriori punti di penalizzazione in classifica per la Juve.