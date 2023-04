Juve, non solo il -15: domani si decide su chiusura della Tribuna Sud contro il Napoli

Giornata importante quella di domani per la Juventus, col Collegio di Garanzia del CONI che esaminerà il ricorso presentato dai bianconeri

Giornata importante quella di domani per la Juventus, col Collegio di Garanzia del CONI che esaminerà il ricorso presentato dai bianconeri in merito alla penalizzazione di 15 punti in campionato. Il verdetto potrebbe arrivare in giornata o slittare di qualche ora, ma comunque non si andrà oltre i 5 giorni per termini di legge, come scrive Tuttosport.