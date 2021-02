Juve, numero incredibile di diffidati: in 10 rischiano la finale di Coppa Italia

"Dieci bianconeri rischiano la finale di Coppa Italia", titola stamane Tuttosport. Nella zona gialla in cui naviga la Juventus il rischio non è di passare in

arancione, ma direttamente al rosso. E il divieto sarebbe ben più pesante che uscire soltanto per andare a lavorare o fare la spesa: si salterebbe l’eventuale finale di Coppa Italia raggiunta sul campo. E’ lo scenario in cui si muove la squadra bianconera, che conta ben dieci diffidati per la semifinale di ritorno, domani sera all’Allianz Stadium, contro l’Inter. Non si può neppure parlare di gregari visto che nell’elenco compaiono molti titolarissimi, come Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, Federico Chiesa e Rodrigo Bentancur, Matthijs de Ligt e Merih Demiral, Arthur Melo e Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi e Alex Sandro. Manca soltanto il portiere e la squadra (dei diffidati) sarebbe fatta.

Ma come è stato possibile arrivare a un elenco così ampio? Il regolamento di Coppa Italia è diverso da quello di campionato: se in Serie A si raggiunge la diffida dopo quattro ammonizioni e, al quinto giallo, si viene fermati, nell’altra competizione nazionale la strada verso la squalifica è molto più breve. Scatta al secondo cartellino giallo ricevuto nell’arco della competizione, di conseguenza basta una sola ammonizione per entrare in diffida e rischiare lo stop nel turno successivo. La squalifica è ovviamente automatica in caso di cartellino rosso diretto o per somma di ammonizioni.