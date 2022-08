Juve, nuove rivelazioni sul caso-Pogba: aveva già pagato 100.000 euro agli estorsori

Il caso-Pogba sta scuotendo la Francia e potrebbe avere ripercussioni anche in chiave Nazionale

Il caso-Pogba sta scuotendo la Francia e potrebbe avere ripercussioni anche in chiave Nazionale. Il centrocampista della Juventus ha subito un tentativo di estorsione: la vicenda risale a qualche mese fa, quando alcuni "ex amici" avrebbero chiesto al giocatore 13 milioni di euro. Pogba, riporta RMC Sport, avrebbe pagato 100.000 euro sperando di porre fine a questa vicenda ma la storia è continuata, fino ad arrivare alle denunce e all'indagine aperta dalla procura di Parigi (lo scorso 3 agosto, Pogba sarebbe stato ascoltato il 9), che sta cercando di individuare tutti i protagonisti. L'estorsione, si legge, sarebbe una sorta di "ricompensa" per chi ha "protetto Pogba per anni e ha assicurato la sua sicurezza" in tutti questi anni.