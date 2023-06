Juve, occhio alle cessioni: possono partire Vlahovic e Chiesa

Un altro calciatore che piace tanto all'estero è Dusan Vlahovic, per cui il Chelsea ha effettuato un primo sondaggio.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione anche in casa Juventus. La società bianconera potrebbe valutare anche ad alcune cessioni eccellenti, come quella di Federico Chiesa. L'esterno bianconero, dopo un sondaggio effettuato dal Barcellona, piace anche all'Aston Villa. E le prime indiscrezioni parlano già di un prezzo richiesto dalla Juventus: 60 milioni di euro.

Un altro calciatore che piace tanto all'estero è Dusan Vlahovic, per cui il Chelsea ha effettuato un primo sondaggio. Ma anche qui non si vorrà svendere nessuno e l'attaccante potrebbe partire soltanto nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta. Stesso discorso per Bremer, per cui si è fatto avanti il Tottenham. Per il brasiliano le discussioni però saranno intavolate soltanto di fronte ad una proposta non inferiore ad 80 milioni di euro.