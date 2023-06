Juve, offerta faraonica per Allegri dall'Arabia: valutazioni in corso

Allegri e la chiamata dall’Oriente: quanti soldi sul piatto.



Circa una settimana fa la Juventus, tramite le parole del proprio CEO Maurizio Scanavino a Sky, confermava pubblicamente Massimiliano Allegri sulla panchina del club bianconero: “Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c'è totale condivisione su tutti i piani della società, gli scenari futuri, l'organizzazione e il mercato”. Non ci si poteva ancora immaginare però dell’offerta che, qualche ora più tardi, sarebbe giunta all’allenatore della Vecchia Signora.

“Le notti d’Oriente” si canta nel film targato Disney Aladdin, chissà quante riflessioni sta facendo in questi giorni Massimiliano Allegri sull’opportunità di viverne più di una nei prossimi mesi. Sì perché, al netto delle smentite di rito, la faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita sul tavolo dell’allenatore livornese è arrivata ed è in fase di valutazione. Perché queste cifre da capogiro (tra i 20 e i 30 milioni di euro a stagione, più bonus a otto cifre alla firma) meritano meditazione a prescindere da obiettivi e prospettive future. I soldi sul piatto sono tanti così come i pensieri che si arrovellano nella testa del tecnico.

Allegri riflette: è tutto nelle sue mani.

Pensieri che sono, e non potrebbe essere diversamente vista la provenienza dell’offerta, molteplici. Quelli economici, perché rifiutare certe cifre è oggettivamente difficile per chiunque: quelli sul futuro della propria carriera, perché volare in Arabia Saudita vorrebbe dire mettersi alle spalle il cosiddetto “calcio che conta” europeo in un periodo in cui le quotazioni del tecnico livornese, dopo due anni di questo tipo, son già in discesa; e poi quelli familiari, che già due anni fa han portato Allegri a preferire Torino a Madrid, che impongono una riflessione profonda sul proprio contesto. Insomma, tutto nella mani di Allegri che, per forza di cose, a breve dovrà dare una risposta definitiva ai suoi corteggiatori.