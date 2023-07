Juve, offerta monstre dall'Arabia per Pogba: 100 mln più bonus

Oggi comunque farà ritorno a Torino per iniziare ufficialmente la stagione in bianconero.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, un blitz in piena regola. Pogba venerdì è volato a Gedda in Arabia e non per una gita. Da qualche settimana gli arabi stanno cercando di convincerlo a mollare la Juve e il calcio occidentale.

In ballo ci sarebbe un'offerta da 100 milioni più bonus per tre anni di contratto con Al Ittihad. Oggi comunque farà ritorno a Torino per iniziare ufficialmente la stagione in bianconero.