Juve, ora è ufficiale: Sarri non sarà in panchina contro il Napoli, decisione con lo staff medico

Maurizio Sarri sta meglio, ma domani sera ancora non sarà in panchina. È arrivata l’ufficialità: nonostante la visita di controllo di oggi abbia confermato il miglioramento in atto dopo la polmonite che gli ha fatto saltare la prima giornata, lo staff medico, assieme all’allenatore, ha deciso di rinviare il suo ritorno in panchina. Lo riporta Gazzetta.it