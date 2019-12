Juve, Paratici su CR7: "Meritava gli ultimi due Palloni d'Oro! Finito? Non fatemi ridere..."

Fabio Paratici, ospite di Tuttosport, parla così di Cristiano Ronaldo e del mancato Pallone d'Oro di lunedì, andato poi per la sesta volta a Leo Messi: "Per me lo meritava davvero. E' il migliore e lo dimostra costantemente. Le parole di Chiellini? Diciamo che si sa che certi club sono più pesanti a livello internazionale, come dire... però sinceramente non so come si può condizionare un premio del genere. Di una cosa sono sicuro, se per me Ronaldo lo meritava quest'anno, figuriamoci l'anno scorso, quando ha segnato 15 gol in Champions, molti dei quali nella fase a eliminazione diretta, quando si giocano partite difficilissime, ve lo garantisco. E poi ha vinto il trofeo. Non mi sono mai spiegato la decisione dell'anno scorso, come quella di quest'anno. Arrabbiato? È uno competitivo. Nella sua reazione c'è tutto il suo spirito, la sua voglia di stare sul pezzo. È animalesco nel suo voler vincere sempre e tutto. Altro che finito, non mi fate ridere. Rimarrà alla Juventus? Certamente".