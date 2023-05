Juve, Perin: "Il Napoli ha meritato più di noi lo scudetto, dobbiamo fargli i complimenti"

Il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato così al canale ufficiale Twitch del club bianconero.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato così al canale ufficiale Twitch del club bianconero.

Su cosa è mancato in stagione: “Il Napoli ha meritato più di noi lo scudetto e dobbiamo fargli i complimenti. Ci siamo compattati in un momento dove tutti ci davano per finiti ma se guardiamo dove siamo non ci hanno tagliato le gambe. L’unica cosa che può farlo è un’altra penalizzazione che ci toglierebbe quello che ci siamo guadagnati sul campo".