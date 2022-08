Juve, Perin: "Ora impostiamo dal basso, Allegri ha capito che è una necessità"

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato delle novità di gioco in casa bianconera in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato delle novità di gioco in casa bianconera in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: “Stiamo impostando la costruzione da dietro, cercando di uscire palla a terra, c’è disponibilità da parte di tutta la squadra, dobbiamo assimilarlo bene, dobbiamo avere più sinergia ma a tutti noi piace giocare così. C’è grande disponibilità perché ci divertiamo e sono sicuro che con il passare del tempo certi meccanismi saranno sempre più facili da mettere in pratica. Allegri ci ha dato un imprinting diverso quest’anno, ha capito che per alzare il nostro livello era una necessità. Ci ha portato questa nuova idea e noi l’abbiamo accolta a braccia aperte”.