Juve, Pirlo cerca alibi: "Siamo giovani, senza esperienza e ho gli uomini contati"

Andrea Pirlo non fa drammi, dopo la sconfitta contro il Barcellona a Torino questa sera. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, loro sono più avanti nel percorso, hanno giocatori più abituati a queste partite, mentre noi siamo in costruzione, molti ragazzi hanno 22 anni e poca esperienza in campo internazionale. Sapevamo di fare questo tipo di partita, ci servirà per crescere".

Danilo ha detto che è il momento dei risultati.

"Sì, ma è sempre il momento dei risultati. Spero di avere presto a disposizione gli altri giocatori, adesso siamo contati e non ho altre soluzioni: quelli che mettono in campo devono rimanerci 90 minuti quindi è difficile fare partite ravvicinate".